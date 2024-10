Apocalyptica kehrte in Wien zu den Anfängen zurück

Wenn man sich vor dem Beginn eines Konzerts umschaut und feststellt, dass man der Einzige ist, der keine Ohrstöpsel trägt, weiß man: Das wird wehtun. Und wenn man dann nach einem Cellokonzert tatsächlich halbtaub nach Hause kommt, dann ist klar, dass die Metalformation Apocalyptica in der Stadt ist. Die Finnen präsentierten am Donnerstag im Gasometer ihr zehntes Studioalbum - das eine Rückkehr zu den Anfängen der Gruppe 1996 darstellt.

Da geht so manche Nuancierung verloren, die sich bei Studioeinspielungen herauskitzeln lässt. Bisweilen fällt es einem im Publikum schwer, überhaupt zu unterscheiden, wer gerade den Lead spielt. Eine Akustiksession, das wär's. Dafür sind die drei wilden Kerle aus Finnland aber schlicht zu sehr Rampensäue, als dass sie sich ihre perfekt choreografierte Lichtshow nehmen lassen würden. Nur einmal wird es an diesem Abend melancholisch, wenn bei "The Call of Ktulu" ein Originalbasstrack des 1986 tödlich verunglückten Metallica-Bassisten Cliff Burton die Band begleitet.