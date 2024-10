Zwölf Touristen aus Goldmine in Colorado befreit - ein Toter

In einer ehemaligen Goldmine im US-Bundesstaat Colorado, die heute als Touristenattraktion genutzt wird, ist bei einem Unfall ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte Sheriff Jason Mikesell von Teller County bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) mit. Zwölf Menschen wurden indes aus der Goldmine Mollie Kathleen in der Nähe von Cripple Creek geborgen, nachdem sie sechs Stunden in rund 300 Metern Tiefe eingeschlossen waren. Das gab Gouverneur Jared Polis bekannt.