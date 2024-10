Polizei schoss verdächtigen Mann vor Kino in Deutschland nieder

Krefeld – Im Foyer eines Kinos in der deutschen Großstadt Krefeld hat die Polizei am Donnerstagabend einen Verdächtigen niedergeschossen. Er sei verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Essen. Andere Menschen seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden. Zudem gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Anschlag. Die genaue Motivlage sei noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.