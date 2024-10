Luftraum umkämpft: Konkurrenz zu Flugrettern will im Außerfern landen

Die ARA-Flugretter haben dem Gemeindeverband die eingeforderten Alternativen zur umstrittenen Station am Krankenhaus Reutte vorgelegt. Zudem taucht plötzlich ein Mitbewerber am Himmel auf. Die ÖAMTC-Flugrettungstochter „Heli Ambulance Team“ möchte wieder in Ehrwald niedergehen.