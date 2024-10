Vorfreude und Emotionen beim 2. Innsbruck Winter Dance Festival 2025

Das 2. Innsbruck Winter Dance Festival vom 30. Januar bis zum 2. März 2025 wird mit seinem mannigfaltigen Programm die Stadt erneut in ein pulsierendes Zentrum des Tanzes verwandeln.

Inspiriert von Oscar Wildes Klassiker, inszeniert Gasa Valga Dorian Gray, die Geschichte eines Mannes, der durch ein magisches Porträt ewige Jugend erhält, während das Gemälde an seiner Stelle die Auswirkungen seiner moralischen Verfehlungen zeigt. „Mit der Inszenierung von Dorian Gray kann ich mich nun einer Erzählung widmen, die mich seit langer Zeit beschäftigt und dessen inhaltliche Konsequenzen aus heutiger Sicht relevanter denn je erscheinen“, so Gasa Valga. Der aus Australien stammende Locke Venturato, der seit Oktober zum fixen Mitglied der Limonada Dance Company zählt, übernimmt die Hauptrolle des neuen Tanzstückes und wird von vielen schon jetzt als Ausnahmetalent gehandelt. Arrangiert von Roberto Tubaro begleiten dieses Stück die Sängerinnen Jana Stöckler-Spazier, Elisa Gobbi und die aus Bozen stammende Greta Marcolongo. Letztgenannte wurde bereits für ihre Rollen im Great Gatsby und Frida – Pasión por la vida vom Münchner Publikum gefeiert.

Als internationalen Act konnte der künstlerische Leiter den renommierten Starchoreografen Ilya Jivoy mit seinem Stück Carmina Burana für das Festival gewinnen. Angeregt durch Carl Orffs Meisterwerk, entführt Ilya Jivoy mit seinem Ballett die Zuschauer:innen in eine Welt, in der frenetische Rhythmen, überwältigende Emotionen und die großen Themen der Liebe, des Schicksals und der menschlichen Natur auf hypnotische Weise auf der Bühne miteinander verwoben werden.

02.02.: Enrique on Ice, Hoadl Haus, Axamer Lizum

30.01.2025: Kick Off Event, Grauer Bär, Innsbruck

14.12 2024: Flash Mob am Christkindlmarkt Altstadt, Innsbruck

Aufgrund der großen Nachfrage wird Lágrimas Negras im Rahmen des Festivals an zwei Abenden als Einstieg in die neue Saison reinszeniert. Wieder mit an Bord ist die musikalische Formation rund um Cucurucho Valdés, Ray Fernández und Julito Padrón. Somit schließt sich der Kreis: begonnen wird, wo vor einem Jahr der Vorhang fiel.