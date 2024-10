Bärenpaar im Innsbrucker Alpenzoo arbeitet fleißig am Winterspeck

Das Innsbrucker Braunbärenpaar frisst sich Fettreserven an, um für den Winter gewappnet zu sein.

Innsbruck – Es ist wieder so weit: Dem Braunbärenduo Martina und Ander steht die Winterruhe im Alpenzoo bevor. Dafür fressen sie sich eine dicke Fettschicht an, die sie durch die kalte Jahreszeit bringen soll.

Die Braunbären stellen somit wieder ihre Überlebensstrategien für eine Überwinterung in den Alpen unter Beweis. Wie der Alpenzoo am Freitag in einer Aussendung mitteilte, seien sie schon bald bereit, sich ins Winterquartier zurückzuziehen. Noch könne aber vor allem Ander gut beobachtet werden. Er zeige sich im Freigehege sehr aktiv.