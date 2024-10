„Lamarr“ auf der Mariahilfer Straße: Wiener Investor erwirbt Kaufhaus aus Signa Insolvenz

Wien – Eine Tochterfirma der Stumpf Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hat das unfertige Kaufhaus „Lamarr“ auf der Mariahilfer Straße aus der Insolvenz der Signa des Tiroler Investors René Benko gekauft. Das teilte die Stumpf Development GmbH ohne Angaben zum Kaufpreis und mit Verweis auf eine noch nötige insolvenzgerichtliche Genehmigung am Freitag in einer Aussendung mit. Die konkrete weitere Nutzung des Gebäudes werde noch mit Stadt Wien und Bezirk Mariahilf abgestimmt.

„Der gute Standort, die etablierte Lage in der Mariahilfer Straße sowie die Nähe zur Innenstadt waren wesentliche Entscheidungsgründe für den Ankauf“, hieß es in der Mitteilung. „Das zukünftige Nutzungskonzept soll in Abstimmung mit der Stadt Wien und dem Bezirk in den kommenden Monaten entwickelt werden.“ (APA)