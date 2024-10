„Freifahrtschein für Rockstars“ bei Sexualdelikten: Skandal um Combs wirft Schlaglicht auf Musikbusiness

New York – Der Fall des US-Rappers Sean „Diddy“ Combs hat ein Schlaglicht auf ein Thema geworfen, das lange unter dem Radar geblieben ist: sexueller Missbrauch in der Musikindustrie. Sieben Jahre, nachdem die MeToo-Bewegung Hollywood erschütterte, stellt sich einmal mehr die Frage, wie es in der Musikbranche darum steht. Angesichts der Monstrosität der Vorwürfe, die gegen Combs erhoben werden, hoffen manche Aktivisten, dass langsam auch in dieser Branche ein Problembewusstsein entsteht.