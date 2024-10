Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand von Pferdestall in Wattens, ein Pony verendet

Wattens – Dichte Rauchwolken am Freitagnachmittag am östlichen Ortsrand von Wattens. Ein Stallgebäude, das an ein Bauernhaus angebaut ist, fing kurz vor 16 Uhr Feuer. Gegen 15.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte via Leitstelle alarmiert. Innerhalb kürzester Zeit schlugen meterhohe Flammen aus dem Dach des Gebäudes.