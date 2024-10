Bagger riss zahlreiche Lampen herunter: Neuer Scheffauer Tunnel schwer beschädigt

Scheffau – Weil ein Lkw-Lenker nicht auf seine Gesamthöhe achtete, wurde am Freitagvormittag die Deckenbeleuchtung der neuen Unterflurtrasse in Scheffau schwer beschädigt. Der 25-Jährige war gegen 11.10 Uhr in den Tunnel auf der Loferer Straße eingefahren, ohne dabei zu beachten, dass der auf der Ladefläche stehende Bagger die Maximalhöhe überschritt.