„Skandalautor“ Urs Allemann erhält den Erich-Fried-Preis 2024

Der Schweizer Autor sorgte 1991 beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb für Aufregung. Nun wird er in Wien für seinen „experimentell-anarchischen Ansatz“ ausgezeichnet.

Wien – Der Schweizer Autor Urs Allemann wird am 30. November in Wien mit dem Erich-Fried-Preis 2024 ausgezeichnet. Diese Entscheidung des deutschen Autors Ulf Stolterfoht als diesjähriger Alleinjuror wurde am Freitag bekannt gegeben. Die vom Kulturministerium gestiftete Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. An der Preisverleihung im Literaturhaus Wien kann der 76-jährige Preisträger aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Stolterfoht hält die Laudatio, die Schauspielerin Johanna Orsini-Rosenberg liest Texte des Ausgezeichneten.

Eine „wirkliche Ausnahmestellung“ im deutschen Sprachraum

„Urs Allemann nimmt in der deutschsprachigen Literatur eine wirkliche Ausnahmestellung ein“, begründete Stolterfoht seine Wahl. Seit Allemanns Debüt mit dem Gedichtband „Fuzzhase“ (1988) verbinde er in seinen Texten „einen experimentell-anarchistischen Ansatz, wie man ihn ähnlich nur bei Autoren wie Dieter Roth oder Ernst Jandl findet, mit einem ausgeprägten Interesse an strengen, traditionellen Vers-, Strophen- und Gedichtformen“.

Von der klassischen Wasserglaslesung weit entfernt

Der Lyriker Urs Allemann sei auch „ein großartiger Vorleser und Performer“, bei dessen Auftritten „Anarchie, Experiment und Formbewusstsein“ auf eine Weise zusammenkämen, „die so weit entfernt ist von der klassischen Wasserglaslesung, dass man auf einmal wieder glauben mag an die Wirkmacht der Dichtung, auch und gerade auf ein Publikum, dem der Umgang mit zeitgenössischer Poesie nicht an der Wiege gesungen wurde“.

Weit über die Poesie-Aficionados hinaus bekannt wurde der 1948 in Schlieren bei Zürich geborene Autor, der 1986 bis 2004 Literaturredakteur der Basler Zeitung war und seit 2013 im deutschen Goslar wohnt, 1991 mit seinem Auftritt beim Wettlesen um den Bachmann-Preis.

Sein Text „Babyficker“ erregte Kärntens Politik

Mit einem Auszug aus seiner umstrittenen Erzählung „Babyficker“ erwarb er sich den Ruf eines Skandalautors und gewann den Preis des Landes Kärnten, was in der Folge auch für politische Debatten sorgte. Später kamen für Urs Allemann unter anderem der Heimrad-Bäcker-Preis (2012) und der Schweizer Literaturpreis (2014) hinzu.