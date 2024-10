Weniger österreichische Studierende: Unibericht der Statistik Austria liegt vor

Bis 2041/42 dürfte laut Hochschulprognose der Anteil an Studierenden mit österreichischer Staatsbürgerschaft weiter sinken. Auch an der Universität Innsbruck gibt es Änderungen bei der Anzahl und der Herkunft an Studierenden.

Wien – Die Studierendenzahlen an Österreichs Hochschulen sind in den vergangenen Jahren insgesamt gestiegen. Das zeigt der aktuelle Universitätsbericht der Statistik Austria. Während es im Studienjahr 2018/19 noch 339.000 waren, sind es 2022/23 schon 348.000 (ohne Mobilitätsstudierende) gewesen. Die Statistik Austria geht auch weiter von einem leichten Plus aus – das liege jedoch überwiegend an Studierenden aus anderen Staaten, der Anteil an Inskribierten mit österreichischer Staatsbürgerschaft ist zurückgegangen.

Schon zwischen 2018/19 und 2022/23 gab es bei den einheimischen Studierenden österreichweit ein Minus (von 252.000 auf 247.000). Zuwächse gab es unterm Strich nur, weil dieses von Studierenden aus Deutschland, der EU und Drittstaaten überkompensiert wurde.

Viele Deutsche an Universität Innsbruck

Auch an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck ist die Anzahl österreichischer Studierender im Vergleich zu vor vier Jahren gesunken. Im Wintersemester 2020/21 waren 15.121 – also 54,6 Prozent – der Studierenden aus Österreich, im aktuellen Semester sind es bisher nur 10.826 (48 Prozent) von 22.368 (Stand 11. Oktober).

Dazu muss erwähnt werden, dass die Anzahl der Studierenden und der neu Zugelassenen in diesem Studienjahr insgesamt leicht rückläufig ist, die endgültigen Zahlen liegen jedoch noch nicht vor. Die Zulassungsfrist für Masterstudien und die Frist für die Fortsetzung eines Studiums laufen noch bis Ende Oktober, weshalb die Universität damit rechnet, dass sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr noch ausgleichen werden.

📊 Entwicklung an der Universität Innsbruck 📍 Neu zugelassene Studierende aus Österreich 2024/25*: 1693 2020/19: 1767 📍 Neu zugelassene Studierende aus Italien 2024/25: 476 2020/21: 615 📍 Neu zugelassene Studierende aus Deutschland 2024/25: 1414; 2020/19: 1248 📍 Neu zugelassene Studierende aus anderen Staaten 2024/25: 540; 2020/21: 673 * Stand 11. Oktober 2024

Anzahl der Studierenden an der Uni Innsbruck insgesamt in den Jahren 2021 bis 2024.

„Für das aktuelle Studienjahr liegen noch keine finalen Zahlen vor, da die Einschreibung bzw. Fortsetzungsmeldung immer noch läuft“, heißt es vonseiten der Universität. Man könne daher auch noch nicht bestätigen, dass die österreichische Studierendenschaft – wie von der Statistik Austria gezeigt – abnimmt. „Bis jetzt sehen wir aus den Daten eher einen leichten Anstieg des prozentuellen Anteils an österreichischen Studierenden“, meint Christian Flatz von der Abteilung Kommunikation der Universität Innsbruck.

Betrachtet man die Daten der letzten vier Jahre im Detail, zeigt sich allerdings, dass es an der Universität Innsbruck immer mehr Studierende aus Deutschland und Drittstaaten gibt. So waren Letztere im Studienjahr 2020/21 noch mit 4,6 Prozent vertreten, während sie dieses Jahr 9,7 Prozent und damit doppelt so viele wie vor vier Jahren ausmachen.

Teilweise Rückgang erwartet

Bei diesen Gruppen wird in der Prognose der Statistik Austria nun auch weiter mit einem österreichweiten Plus gerechnet. Der Anteil Studierender mit österreichischer Staatsbürgerschaft wird dadurch voraussichtlich sinken, von zuletzt 71,1 auf 67,4 Prozent im Studienjahr 2041/42. Im selben Zeitraum erwartet die Statistik Austria, dass der Anteil Studierender an der 18- bis 23-jährigen Wohnbevölkerung sinkt, nämlich von 20,8 auf 18,9 Prozent.

Bei den Studienanfängern gibt es österreichweit Unterschiede je nach Hochschultyp: Während an den Unis wie in Innsbruck für 2041 ein Minus von 5 Prozent auf 69.000 Studien im ersten Semester prognostiziert wird, geht die Statistik Austria bei den anderen Hochschulen von teils deutlichen Zuwächsen aus.

An den Fachhochschulen (FH) wird ein Plus von knapp 9 Prozent auf rund 24.000 Neuzulassungen erwartet, an den für Lehrerausbildung zuständigen Pädagogischen Hochschulen (PH) ein Plus von 12 Prozent auf 6300 und an den Privatunis und -hochschulen ein Zuwachs von 9 Prozent auf 5000. (APA, TT.com)