Feuer auf Tankschiff: Großeinsatz vor deutscher Ostseeküste

Rostock – Ein Feuer auf einem Tankschiff auf der Ostsee vor der deutschen Küste hat einen Großeinsatz ausgelöst. Die Ladung der 73 Meter langen "Annika" besteht nach Angaben des Havariekommandos aus etwa 640 Tonnen Öl. Nachdem das Feuer im Heckbereich des Schiffes unter Kontrolle gebracht war, soll es am späten Nachmittag in den Rostocker Hafen geschleppt werden. Dort soll das Feuer im Maschinenraum endgültig gelöscht werden.

Das Feuer war in der Früh aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger brachte die sieben Besatzungsmitglieder in Sicherheit und an Land. Nach Angaben des Havariekommandos wurden mehrere Personen leicht verletzt.