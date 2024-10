Nahost - Dutzende Tote bei Israel-Angriffen im Gazastreifen

Der Sprecher der Behörde, Mahmud Bassal, erklärte, dass sich ein Angriff am Abend in der Stadt Dschabalia ereignet habe, bei dem zwölf Menschen getötet worden seien. 14 Menschen würden noch vermisst und seien vermutlich unter den Trümmern eingeschlossen.

Der Krieg im Gazastreifen dauert seit rund einem Jahr an. Im Morgengrauen des 7. Oktober 2023 waren hunderte Kämpfer der Hamas und verbündeter islamistischer Gruppen vom Gazastreifen aus in den Süden Israels eingedrungen. In mehreren Ortschaften, auf einem Musikfestival und als Geiseln im Gazastreifen wurden israelischen Angaben zufolge insgesamt 1.206 Menschen getötet, überwiegend Zivilisten. 251 Menschen wurden von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt.