Auf Drogen: Zwei Burschen lenkten Wagen in Fieberbrunn in Graben

Fieberbrunn - Weil ein 20-jähriger Pkw-Lenker in der Nacht auf Samstag eine Baustellenabsperrung in Fieberbrunn missachtete, stürzte er in einen Graben. Der Mann war am Freitag gegen 23.15 Uhr mit seinem Auto auf einem Firmenparkplatz unterwegs. Er geriet mit dem Fahrzeug über den Fahrbahnrand hinaus, rollte bergab und kam im Graben zwischen dem dortigen Gehsteig und der vorbeiführenden B164 zum Stillstand.