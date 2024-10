Festliches Zusammentreffen: Wie Herlinden in Tirol selbst für gesegneten Nachwuchs sorgen

Zu wenige Herlinden schlagen derzeit Wurzeln in Tirol. Der Vorname Herlinde bekommt von Trägerinnen keine astreine Bewertung und dennoch jährlich ein Denkmal in Form eines Lindenbaums. Heuer fand die Pflanzung mit Segnung und Musik am Bergisel statt, 16 Herlinden notierten sich den Tag am gestrigen Kalenderblatt.