Anna-Maria Ferchichi hält ihren Mann in so mancher Hinsicht für einen Spießer - zum Beispiel beim Thema Lautstärke. „Wenn der Nachbar in Deutschland mal gefeiert hat und um zwei Uhr morgens die Musik noch lief, dann hat er sich nicht gescheut, auch mal die Polizei wegen Ruhestörung zu rufen“, sagte Ferchichi.