Kein Auftakt nach Maß: Kufsteiner Drachen und Wattener Pinguine verloren

Kufstein – Den Start in die Ö-Eishockey-Liga hätten sich die Kufsteiner Drachen gestern anders vorgestellt. Die Festungsstädter kassierten eine 2:6-Heimniederlage gegen Hohenems. „Wir zeigten gute Phasen, haben unser Spiel aber nicht 60 Minuten auf das Eis gebracht“, sah Neo-Coach Andreas Luchner auch vermeidbare Offensiv-Strafen als Knackpunkt. Es brauche Zeit, bis die Mechanismen ineinander greifen. Und dennoch: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das bald auch über das gesamte Spiel hinbekommen“, betonte Luchner, dessen Neuzugang Valentin Hammerle (aus Wattens) einen Doppelpack beisteuerte.

Die Wattener Pinguine mussten sich indes bei der Liga-Rückkehr beim als Titelfavoriten gehandelten Lustenau mit 2:6 geschlagen geben. Nach zwischenzeitlichem 0:4-Rückstand kämpften sich die Tiroler durch Treffer von Mario Schöser und Noah Polig noch einmal auf 2:4 heran, ehe Lustenau den Sack zumachte. Mit Kundl steigt am Sonntag (17.30) in Dornbirn der dritte Tiroler ÖEL-Vertreter in die Saison ein. (dale)