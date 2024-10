Vorarlberg-Wahl bringt FPÖ Gewinne, ÖVP Platz eins

Den Grünen werden nur noch 12,5 Prozent ausgewertet nach 18,9 Prozent vor fünf Jahren. SPÖ und NEOS stehen beide bei gut neun Prozent, was in etwa dem Ergebnis vor fünf Jahren entspricht.

Während die ÖVP zu Beginn der Auszählung wenig zu lachen hatte, weil es in Kleingemeinden erdrutschartige Verluste gab, hellte sich die Stimmung auf, sobald die Resultate aus den größeren Kommunen eintrudelten. Denn in diesen konnten die Verluste in Grenzen gehalten werden. Bei den Grünen war es umgekehrt. Je größer die Gemeinde, umso enttäuschender wurde das Ergebnis. Bei den NEOS ging es mal bergauf, mal bergab, bei der SPÖ waren die Ergebnisse vor allem in der Heimatregion von Spitzenkandidat Mario Leiter unter den Erwartungen.

Wer dies tat, setzte in der Regel auf einen Regenschirm. Denn im ganzen Land zeigte sich das Wahlwetter trüb und regnerisch. Wer die Spannung auf das Wahlergebnis gar nicht aushielt, hatte zumindest Ablenkung parat. Just am Wahltag gingen mit dem Drei-Länder-Marathon und der Kilbi, Vorarlbergs größtem Volksfest in Lustenau, gleich zwei weitere Ländle-Highlights in Szene.