Das Ländle schreitet zur Urne: Vorarlberg wählt einen neuen Landtag

Zwei Wochen nach der Nationalratswahl wählt heute Vorarlberg seinen Landtag. Seit 6.45 Uhr sind die ersten Wahllokale geöffnet. Der regierenden ÖVP werden schwere Verluste vorausgesagt. Sowohl die FPÖ als auch die Grünen wollen nach der Landtagswahl gemeinsam mit der Volkspartei regieren.

Bregenz – Die Stimmabgabe für die Vorarlberger Landtagswahl hat begonnen. Um 6.45 Uhr sperrte das Wahllokal in Meiningen (Bez. Feldkirch) auf, um 7 Uhr öffneten die Wahllokale in weiteren neun der 96 Gemeinden ihre Türen. Praktisch alle anderen folgten bis 8.00 Uhr – dann können Stimmzettel und Wahlkarten in 312 der 319 Sprengel abgegeben werden, der Rest folgt bis 10.00 Uhr. Wahlschluss ist um 13 Uhr, mit dem vorläufigen Endergebnis ist zwischen 17 und 18 Uhr zu rechnen.

Bei der Vorarlberger Landtagswahl sind 271.882 Personen wahlberechtigt, 455 davon leben im Ausland. Im Vergleich zur Landtagswahl 2019 mit 270.521 Wahlberechtigten dürfen heuer um 1.360 Personen (0,5 Prozent) mehr ihre Stimme abgeben. Die meisten Wahlberechtigten wohnen im Bezirk Bregenz (90.557), gefolgt von den Bezirken Feldkirch (76.131), Dornbirn (60.528) und schließlich Bludenz (44.666). In den Bezirks-, Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden werden deutlich über 2.000 Personen tätig sein, dazu kommen zahlreiche Helfer und Helferinnen.

ÖVP vor weiterer Niederlage

Nach dem bisher größten Minus der Parteigeschichte bei einer Nationalratswahl dürfte sich der Abwärtstrend der ÖVP auch bei der Vorarlberger Landtagswahl am Sonntag fortsetzen. Den Umfragen zufolge liegen für die Schwarzen nicht nur die 43,53 Prozent vom letzten Mal in weiter Ferne, erstmals könnten die Freiheitlichen im Ländle in Schlagdistanz zur Volkspartei kommen.

2019 fuhr Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) im Sog von „Ibizagate“ und dem Spesenskandal von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ein Plus von 1,73 Prozentpunkten ein. Fünf Jahre später schaut die Sache ein wenig anders aus: Nicht nur, dass die Freiheitlichen auf dem Vormarsch sind, hallt auch die aufgedeckte Korruptionsaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes noch nach, die sogar Ermittlungen gegen Wallner und eine zweimonatige Auszeit des Vorarlberger ÖVP-Chefs zur Folge hatte. Die Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt.

Sollte die ÖVP tatsächlich das erwartete Minus einfahren, setzt sich damit ein Trend fort, der mit dem Abgang des ehemaligen Kanzlers und Ex-ÖVP-Chefs Sebastian Kurz begonnen hatte. Bis auf den Urnengang in Kärnten, bei dem die ÖVP ein zartes Plus verzeichnen konnte, setzte es in bis dato sechs Urnengängen fünfmal ein sattes Minus. Die Bilanz für ÖVP-Chef Karl Nehammer, der die Partei Ende 2021 von Kurz übernommen hatte, fällt somit ernüchternd aus.

Bei der Nationalratswahl vor zwei Wochen musste die Volkspartei sogar ein Rekordminus von 11,19 Prozentpunkten hinnehmen und landete hinter den Freiheitlichen auf dem zweiten Platz.

Am Vormittag gab sich Landeshauptmann Wallner zuversichtlich. Er erwarte sich einen „klaren Auftrag“. Bei der Stimmabgabe in einer Volksschule seiner Heimatgemeinde Frastanz erinnerte er daran, dass bei der Nationalratswahl seine Volkspartei und die Freiheitlichen in Vorarlberg nur durch zwei Prozent getrennt gewesen seien. Er hoffe, dass diesmal der Abstand deutlicher sei.

Was die künftige Landesregierung angeht, ließ sich Wallner nicht in die Karten schauen. Als erfreulich schilderte er, dass das Gesprächsklima im Wahlkampf erhalten geblieben sei. Er werde mit allen im Landtag vertretenen Parteien reden: „Die Gesprächsbereitschaft ist intakt.“ Nicht allzu gut ist unverändert das Verhältnis zum bisherigen Koalitionspartner. Zu den Grünen sei gegen Ende der Gesetzgebungsperiode „eine gewisse Distanz erkennbar“ gewesen, meinte der VP-Spitzenkandidat.

SPÖ hofft auf Aufschwung

Die im Ländle traditionell schwache SPÖ muss bei den dortigen Landtagswahlen seit 2014 mit Prozentwerten unterhalb der Zehn-Prozent-Schwelle leben, auch wenn 2019 mit 9,46 Prozent (plus 0,69) eine Verbesserung erreicht wurde. Nach der Stagnation bei der Nationalratswahl am 29. September dürften die Bäume für die SPÖ auch am Sonntag im Ländle nicht in den Himmel wachsen. Dennoch hofft die SPÖ auf eine Regierungsbeteiligung, was freilich schwierig werden dürfte.

Nach dem Parteiaustritt des ehemaligen Klubobmanns Thomas Hopfner sitzt die Partei aktuell mit lediglich drei Abgeordneten im 36-köpfigen Landesparlament. Nach dem im Oktober 2023 vollzogenen Wechsel an der Parteispitze zu Mario Leiter hofft die Ländle-SPÖ auf Zugewinne. Zwar ist ein prozentuell übergroßer Sprung auch mit Leiter nicht zu erwarten, dennoch bietet sich die SPÖ der ÖVP als Regierungspartner an. Sollte sich das rechnerisch überhaupt ausgehen, gilt dies dennoch als eher unwahrscheinlich, nicht zuletzt gibt es diesbezüglich keine Tradition in Vorarlberg.

Bei den beiden Bundeswahlen davor – zum EU-Parlament im Juni und auch der Nationalratswahl vor zwei Wochen – blieb der von der SPÖ erhoffte große Babler-Effekt wie öfter berichtet, aus.

Am späten Vormittag war Mario Leiter von der SPÖ in Bludenz mit der Stimmabgabe an der Reihe. Er zeigte sich - begleitet von Frau und Sohn - „sehr positiv“, dass ein „rotes Wunder“ geschehen könnte. Damit meinte er sowohl einen Stimmenzuwachs als auch einen Einzug in die Landesregierung. Seine Partei habe einen Wahlkampf geführt, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben habe, mit praktisch täglichem Bürgerkontakt. Aufgenommen habe man dabei, dass die Bevölkerung keinen Streit zwischen den Parteien wolle, sondern Sacharbeit für die Menschen.

FPÖ könnte Rekordergebnis erzielen

Anders sieht es bei der FPÖ aus. Nach ihrem größten Triumph - Platz eins bei der Nationalratswahl am 29. September und dem ebenfalls ersten Platz bei der EU-Wahl im Juni davor – können die Freiheitlichen bei der Landtagswahl in Vorarlberg am Sonntag mit einem weiteren guten Ergebnis rechnen. Fix sind wohl größere Zuwächse, auch Platz zwei scheint realistisch.

Bei der FPÖ rechnet man fest mit einem starken Ergebnis, das den bisherigen Bestwert bei einer Vorarlberger Landtagswahl übertreffen könnte. Der lag bisher bei 27,41 Prozent und zwar im Jahr 1999. Auch glaubt man bei den Freiheitlichen an eine Rückkehr in die Landesregierung.

Der bisher knappste Abstand zwischen Platz eins und zwei datiert aus dem Jahr 1999, als die Volkspartei 18,35 Prozentpunkte vor der FPÖ lag. Während die ÖVP voraussichtlich deutlich unter die 40-Prozent-Marke fallen wird, nähern sich die Freiheitlichen von unten der 30-Prozent-Hürde an.

In Vorarlberg war die FPÖ immer recht stark. So fielen die Freiheitlichen nie unter die Zehn-Prozent-Marke. Hervorgegangen ist die Vorarlberger FPÖ aus dem Wahlverband der Unabhängigen, der bei seinem ersten Antreten 1949 mit 22,06 Prozent gleich starke Präsenz zeigte.

Auch FPÖ-Spitzenkandidat Christof Bitschi zeigte sich im einzigen Wahllokal der Gemeinde mit Frau und einjährigem Sohn. Spontan sei er in der Früh noch beim Kipferl-Verteilen dabei gewesen, berichtete die Nummer eins auf der blauen Landesliste.

Was sein Ziel anging, gab sich Bitschi nach oben offen. Er verwies darauf, wie groß der Abstand zur ÖVP bei der letzten Landtagswahl noch gewesen sei. Diesen wolle man so weit wie möglich verringern „und im Idealfall vorbeiziehen“. Man gehe mit viel Rückenwind aus der Nationalratswahl in den Sonntag: „Wir erhoffen uns ein historisches Ergebnis für Vorarlberg.“

Grüne wollen Talfahrt stoppen

Für die Grünen gilt es heute, ihre Talfahrt zu stoppen. Bereits bei der EU-Wahl im Juni und der Nationalratswahl vor zwei Wochen fuhr die Ökopartei ein Minus ein. Bei letzterer fiel es mit minus 5,66 Punkten deftig aus, haben die Grünen doch rund 40 Prozent ihrer Wähler von 2019 verloren. Eine zusätzliche Brisanz erhält die Wahl im Ländle dadurch, dass die letzte grüne Beteiligung an einer Regierungskoalition auf dem Prüfstand steht.

In dem eigentlich als grünes Kerngebiet geltenden Bundesland befinden sich die Grünen noch in einer Koalition mit der ÖVP. Damit könnte es am kommenden Sonntag vorbei sein und die letzte Regierungszusammenarbeit mit grüner Handschrift passe sein. Dabei war die Ökopartei noch vor nicht allzu langer Zeit auf Länderebene neben Vorarlberg unter anderem in Tirol, Salzburg und Wien sowie davor in Kärnten und Oberösterreich in Regierungskoalitionen vertreten. Proporzmäßig sind sie das aktuell noch in Wien und Oberösterreich. Mit dem nach der Nationalratswahl derzeit wohl unausweichlichen Abschied aus der Bundesregierung setzt sich das Auf und Ab der jüngeren Vergangenheit fort.

Der Grüne Listenerste Daniel Zadra war am Sonntag der Erste der Spitzenkandidaten, der sein Stimmkuvert einwarf. Er kam in Begleitung seiner Frau Johanna ins Wahllokal in der Volksschule Lustenau-Kirchdorf und zeigte sich vor den anwesenden Medienvertretern und -vertreterinnen für den Wahlausgang optimistisch. „Die Rahmenbedingungen, das wissen wir, sind alles andere als einfach. Aber wir haben die letzten zwei Wochen gekämpft um jede Stimme, für Klimaschutz, für Naturschutz, für ein soziales Miteinander. Und jetzt sind wir gespannt, wie das Ergebnis ausfällt“, sagte Zadra.

NEOS wollen Erfolgsserie fortsetzen

Die NEOS wiederum wollen ihre jüngste Erfolgsserie prolongieren. Nach Zuwächsen bei der EU- und der Nationalratswahl winkt auch im Ländle ein Plus. Vorarlberg ist traditionell ein guter Boden für die Pinken, schneidet die Partei dort bei Bundeswahlen doch überdurchschnittlich gut ab.

Das war auch beim Urnengang vor zwei Wochen der Fall. Da fuhren die Pinken in Vorarlberg mit 12,64 Prozent das beste Länderergebnis der Nationalratswahl ein, die mit 9,14 Prozent (plus 1,04 Prozentpunkte) ein neues Rekordergebnis gebracht hatte. Und auch bei der Europawahl lag das Vorarlberger Ergebnis der NEOS mit 15,51 Prozent über dem bundesweiten Ergebnis von 10,14 Prozent und an erster Stelle unter den Länderergebnissen.

Bei der bislang letzten Landtagswahl in Vorarlberg im Jahr 2019 erzielten die Pinken 8,51 Prozent der Stimmen. Damit toppten sie das Ergebnis ihres ersten Antritts im Ländle von 2014 um 1,62 Prozentpunkte (6,89 Prozent). Damals war es das erste Antreten der Pinken in einem Bundesland nach ihrem überraschenden Einzug in den Nationalrat im Jahr 2013.

NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon ging am späten Vormittag in ihrem Wohnort Schwarzenberg im Bregenzerwald mit Ehemann Peter Fetz zur Wahl. Ihre einjährige Tochter durfte währenddessen bei den Großeltern bleiben. Gamon gab sich positiv und entspannt. Auf die Frage, was sie sich für ein Wahlergebnis wünsche, meinte sie lachend: „Ein gutes“ - präziser: „Ein viertes Mandat wäre schön. Wir würden gerne auch mitspielen, wenn es um die Koalitionsfrage geht.“ (APA)