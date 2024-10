„Es reicht nicht mehr aus, nur Dämme zu errichten“: Was Tirol gegen Naturgefahren tun kann

Zum Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung am 13. Oktober werfen wir einen Blick auf die Situation in Tirol. Wie kann sich das Land angesichts der zunehmenden Extremwetterereignisse schützen? Und was kann jeder Einzelne gegen die Folgen des Klimawandels tun? Andrä Stigger vom Klimabündnis Tirol hat da Vorschläge.