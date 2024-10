Krankheitswelle in Tirol: Mediziner Klaus Kapelari am Dienstag im TT-Chat

Innsbruck – Die Zahl der Virusinfektionen ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Derzeit liegt gefühlt halb Tirol flach. Die Corona-Fälle nehmen zu. An der Klinik Innsbruck sieht man einen deutlichen Anstieg an Infektionskrankheiten. Zurzeit grassieren vor allem Lungenentzündungen, Keuchhusten und Durchfallerkrankungen. Betroffen sind sowohl Kinder als auch Erwachsene.