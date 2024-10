Notfall simuliert: Wie die Großübung am Samstag am Innsbrucker Flughafen ablief

Eine Einsatzübung am Innsbrucker Flughafen gab es am Samstag zu sehen. Am Nachmittag wurde bei der jährlichen Großübung für den Ernstfall geprobt. Weit über 100 Personen waren daran beteiligt.

Innsbruck – Großeinsatz am Innsbrucker Flughafen am Samstagnachmittag. Ein angenommenes Gebrechen am Fahrwerk stoppte eine Chartermaschine auf der Startbahn. Das Flugzeug musste evakuiert und die Passagiere, Crew sowie heraneilende Angehörige unter der Leitung der SEG Betreuung durch Mitglieder der Krisenintervention versorgt werden. Was auf den ersten Blick wie ein Horrorszenario klingt, war glücklicherweise nur eine Übung.