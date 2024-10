Kenianerin Chepngetich lief in Chicago neuen Marathon-Fabelweltrekord

Chicago – Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat am Sonntag einen sensationellen Weltrekord im Marathon aufgestellt und dabei die Schallmauer von 2:10-Stunden geknackt. Bei ihrem Sieg in 2:09:57 Stunden in Chicago blieb die 30-jährige Kenianerin rund zwei Minuten unter der 2023 in Berlin aufgestellten Bestzeit der Äthiopierin Tigist Assefa (2:11:53).