Autofahrer stürzte in Ginzling 15 Meter über Hang ab und flüchtete

Ginzling – Ein Autofahrer ohne Führerschein hat am Samstagabend in Ginzling einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war der 37-jährige Pole gegen 20 Uhr auf der Privatstraße Zemmgrund unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle verlor. Der Wagen kam von der Straße ab und stürzte etwa 15 Meter über steil abfallendes Gelände.