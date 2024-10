Entfesseltes ÖFB-Team fertigte Norwegen in der Nations League mit 5:1 ab

Österreich spielte in der mit 16.500 Zuschauern ausverkauften Raiffeisen Arena in Linz vor allem in der zweiten Halbzeit groß auf.

Linz – Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich mit einem Kantersieg gegen Norwegen im Kampf um den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League in eine ausgezeichnete Position gebracht. Die Österreicher fertigten das Team um Stürmerstar Erling Haaland am Sonntag in Linz mit 5:1 (1:1) ab. Marko Arnautovic traf im Doppelpack (8., 49./Elfmeter), dazu waren Philipp Lienhart (58.), Stefan Posch (63.) und Michael Gregoritsch (71.) für das ÖFB-Team erfolgreich.

Die Auswahl von Ralf Rangnick hat den Gruppensieg nach dem ersten Heimsieg gegen Norwegen seit 45 Jahren in der eigenen Hand. Österreich liegt vor den abschließenden Partien in Kasachstan (14. November) und gegen Slowenien (17. November) punktegleich mit den Norwegern und Slowenen, hat aber das maßgebliche direkte Duell mit Haaland und Co. für sich entschieden.

„Das waren nicht wir in den Auswärtsspielen gegen Slowenien und Norwegen. Das heute sind wir. Ich fühle mich gut, wünsche mir natürlich mehr Spielzeit, habe aber auch gegen Kasachstan meine Rolle als Einwechselspieler akzeptiert“, meinte Marko Arnautovic nach seinem 120. Länderspiel.

Österreich gewann damit auch sein viertes Pflichtspiel im neuen Linzer Stadion. Für die ÖFB-Auswahl war es der fünfte Heimsieg in Folge, der erste gegen Norwegen seit 1979. Damals hatte man die Skandinavier im Wiener Prater mit 4:0 abgefertigt. Mehr Tore in einem Pflichtspiel waren den Österreichern zuletzt im September 2019 in der EM-Qualifikation gegen Lettland gelungen (6:0). Die in der Nations League bis dahin noch ungeschlagenen Norweger kassierten erstmals seit einem 0:6 im September 2017 gegen Deutschland mehr als vier Gegentreffer. (TT.com/APA)