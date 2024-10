Erneut Raketenalarm im Großraum Tel Aviv

Im Großraum Tel Aviv hat es erneut Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee teilte mit, Auslöser des Alarms seien Geschosse aus dem Libanon gewesen. Einzelheiten würden noch untersucht, hieß es weiter. In mehr als 180 Ortschaften in Zentralisrael heulten israelischen Medienberichten zufolge am Nachmittag die Sirenen. Das Militär teilte mit, drei Geschosse seien in israelisches Territorium eingedrungen und alle Bedrohungen "vorschriftsmäßig" aus der Luft abgewehrt.