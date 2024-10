Vier Tote nach Drohenangriff durch die Hisbollah

Bei einem Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Militärstützpunkt südlich von Haifa hat es nach neuen Angaben auch vier Tote gegeben. Bei dem Angriff am Sonntag seien vier israelische Soldaten getötet und sieben weitere schwer verletzt worden, teilte die Armee am Abend mit. Zuvor hatte der israelische Rettungsdienst Hatzalah erklärt, bei dem von der Hisbollah-Miliz reklamierten Angriff in Binyamina seien mehr als 60 Menschen verletzt worden.

Die pro-iranische Hisbollah hatte zu dem Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt in der zwischen Haifa und Tel Aviv gelegenen Stadt erklärt, sie habe einen "Schwarm von Angriffsdrohnen" in Richtung eines Ausbildungslagers in Binyamina gestartet. Die Attacke sei eine Reaktion auf israelische Luftangriffe unter anderem auf die Viertel Basta und Nweiri in der libanesischen Hauptstadt Beirut.