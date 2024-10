Israel berichtet von Hisbollah-Stellungen nahe UN-Posten

Die libanesische Hisbollah-Miliz soll Israel von Stellungen aus angreifen, die sich nach Angaben der israelischen Armee in unmittelbarer Nähe von Posten der UN-Blauhelmtruppen im Südlibanon befinden. Wie das israelische Militär am Sonntagabend mitteilte, seien im vergangenen Monat etwa 25 Raketen auf israelische Gemeinden und Truppen von Stellungen der Hisbollah in der Nähe von UNIFIL-Posten abgefeuert worden. Bei einem dieser Angriffe seien zwei Soldaten getötet worden.