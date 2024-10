Wieder Rossi-Assist bei Niederlage von Minnesota Wild

Die Minnesota Wild mit Österreichs Eishockey-Stürmer Marco Rossi haben auch am Sonntag (Ortszeit) ein Erfolgserlebnis in der NHL knapp verpasst. Bei den Winnipeg Jets unterlagen die Wild 1:2 nach Verlängerung. Rossi legte die Führung seines Teams durch einen Distanzschuss von Jake Middleton (5. Minute) auf, es war sein drittes Assist in drei Spielen. Ein weiteres Tor glückte den Minnesotans nicht. Kyle Connor erzielte nach 51 Sekunden in der Overtime den Siegtreffer der Jets.