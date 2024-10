Bei Covid-19-Verdacht und Risiko schnell zum Test

Bei einem Covid-19-Verdacht sollten Risikopatienten möglichst schnell ihren Hausarzt aufsuchen und dort einen kostenlosen Test durchführen lassen. Dazu riet der Wiener Pneumologe Arschang Valipour jetzt am Rande der Praevenire Gesundheitstage in Eisenstadt (9. bis 11. Oktober). Nur so ließe sich eine Behandlung mit dem antiviralen Medikament Paxlovir sicherstellen.