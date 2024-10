"Landeshauptmann-Duell" war für Experten "guter Move"

"Man muss da aber schon die Kirche im Dorf lassen", richtete Politikberater Thomas Hofer den dreien - vor allem aber den Grünen - aus. So hätten diese auch vor zwei Wochen Stimmen an Andreas Babler verloren, "der in keinem Duell war". Zum bundespolitischen Trend, dass es die Grünen nicht einfach haben, kam in Vorarlberg erneut dazu, dass "Regierende derzeit eher abgestraft werden". Sollte sich keine weitere Regierungsbeteiligung ausgehen, würden die Grünen - denen Hofer ein strukturelles Problem attestiert - in keiner Landesregierung (ausgenommen Proporz) mehr vertreten sein. "Das ist natürlich eine bittere Entwicklung".