Chinesische Militärübung rund um Taiwan

Als erneute Drohung Richtung Taiwan hat China eine groß angelegte Militärübung rund um die Inselrepublik abgehalten. Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung von einer "ernsten Warnung" an die "separatistischen" Kräfte Taiwans. Der chinesische staatliche Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die mehrere große rote Blöcke rund um Taiwan zeigte. In diesen Gebieten fanden die Übungen demnach statt.

Am Montagabend (Ortszeit) hieß es in einer weiteren Mitteilung, dass das Manöver "erfolgreich" abgeschlossen worden sei.

Der Druck nahm zuletzt wieder zu, nachdem im Jänner mit Lai Ching-te erneut ein China-Kritiker die Präsidentschaftswahlen in Taiwan gewonnen hatte. Die Kommunistische Partei in Peking wirft Lai und seiner Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) Separatismus vor.

Bei den Übungen dürfte es sich um eine Reaktion auf eine Rede Lais zum taiwanesischen Nationalfeiertag am 10. Oktober handeln. In der Rede hatte der Präsident vergangenen Donnerstag Taiwans Souveränität bekräftigt, aber China auch aufgefordert, mit ihm für den Frieden zu arbeiten. Nachdem eine Übung im Mai "Joint-Sword-2024A" (Gemeinsames Schwert) genannt wurde, läuft die aktuelle Übung unter dem Namen "Joint-Sword-2024B".

Das Außenministerium in Washington zeigt sich ernsthaft besorgt angesichts der Übungen. Mit militärischen Provokationen auf eine jährliche Ansprache zu reagieren sei nicht gerechtfertigt und berge die Gefahr einer Eskalation, hieß es in einer Mitteilung. Die US-Regierung forderte China auf, sich zurückzuhalten und weitere Aktionen zu vermeiden, die den Frieden und die Stabilität untergraben könnten.

Die deutsche Regierung sieht die chinesischen Militärmanöver unweit von Taiwan mit Sorge. Die Entwicklung werde sehr genau verfolgt, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. "Militärische Maßnahmen Chinas erhöhen das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße." Insofern werde dadurch die Spannung in der Region erhöht. Berlin erwarte von China, dass das Land zu Stabilität in der Region beitrage. Die Freiheit der Schifffahrt und der Luftfahrt müssten respektiert werden.