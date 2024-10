Ötzidorf in Umhausen erstmals mit Museumsgütesiegel ausgezeichnet

Am 9. Oktober 2024 wurden im Rahmen des 35. Österreichischen Museumstages in Wien 120 Museen mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel (OEMG) ausgezeichnet. Das Ötzi-Dorf – der archäologische Freilichtpark in Umhausen – wurde heuer erstmals mit dem OEMG ausgezeichnet.