neurauter-versichert seit 25 Jahren

Unabhängige Beratung im Interesse der KundInnen und das gebündelte Know-how von 14 ExpertInnen: Mit diesem umfassenden Leistungspaket hat sich die Neurauter Versicherungsmakler GmbH aus Imst seit dem Start vor 25 Jahren als Marktführer in Westtirol etabliert.

Die 3.500 betreuten Firmen und Privatpersonen verteilen sich dabei primär auf den Kernmarkt Tirol, reichen aber sogar bis nach Wien. Für diese werden pro Jahr durchschnittlich 2.300 Schadens- bzw. Leistungsfälle abgewickelt. Im Jahr 1999 startete Bernhard Neurauter in die Selbständigkeit mit fast zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung. Bereits früh in der Unternehmensgeschichte setzte er auf das aktive Mitwirken in österreichweiten Interessensvereinigungen.