Fröhlich und Wieser reisten mit Übergepäck von den Judo-Staatsmeisterschaften ab

Bei den Judo-Staatsmeisterschaften in Feldkirchen (Kärnten) gab es zwei Bronzemedaillen für die Tiroler Judoka: Verena Fröhlich (Judozentrum Innsbruck) wurde in der Kategorie bis 48 kg Dritte, Manuel Wieser (Union Raika Osttirol) holte in der Gewichtsklasse bis 60 kg Bronze. Unter den 118 Judoka waren insgesamt neun Tiroler vertreten.