Keine zuverlässigen Antworten: Ein Chatbot ist kein Apotheker

Im Internet lässt sich bekannterweise alles finden. Auch Informationen zu Medikamenten, die vom Arzt verschrieben wurden, kann man nochmal per Anfrage an eine Suchmaschine nachlesen. Häufig kommt man dann mit sogenannten Chatbots in Kontakt. Das Ganze funktioniert wie SMS schreiben, nur dass am anderen Ende keine Person sitzt, sondern ein technisches System die gestellten Fragen mittels künstlicher Intelligenz (KI) beantwortet.