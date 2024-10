Nach zahlreichen Bombendrohungen in Österreich: 20-jähriger Schweizer ausgeforscht

Wien – Nach der Serie von Bombendrohungen gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich haben die Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Urheber der Droh-E-Mails in der Schweiz lokalisiert.

Wie das Innenministerium am Montag bekannt gab, sei von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Zusammenarbeit mit den zuständigen Landesämtern ein 20-jähriger Schweizer ausgeforscht worden, der als dringend tatverdächtig gilt. Gegen ihn wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die DSN nahm die Ermittlungen auf.

Auch bei der Landespolizeidirektion in Innsbruck ging Anfang Oktober ein E-Mail ein, in dem der Verfasser eine Bombenexplosion am Hauptbahnhof ankündigte. Wie berichtet, blieb das Schreiben allerdings stundenlang unbemerkt. Ob der verdächtige Schweizer auch für dieses Droh-Mail verantwortlich ist, war noch unklar. „Das werden wir ihn fragen, wenn wir ihn gefunden haben“, heißt es dazu aus dem Innenministerium. Da sich der Verdächtige noch in seiner Heimat auf freiem Fuß befinde, könne man noch nicht näher auf den derzeitigen Ermittlungsstand eingehen. Medienberichte, wonach der 20-Jährige bereits festgenommen worden sei, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums nicht.