Arbeitserlaubnis da: Bambara startet endlich bei der WSG Tirol durch

Jaden Mazou Bambara posierte am Montag für sein erstes Foto-Shooting bei der WSG Tirol im Gernot-Langes-Stadion. Am Dienstag nimmt der 19-jährige Offensivspieler aus Burkina Faso mit seinen Kollegen die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den LASK (Sonntag, 14.30 Uhr) in Angriff.