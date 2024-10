18-Jähriger erklomm als jüngster Bergsteiger alle 14 Achttausender

Kathmandu – Der 18-jährige Nepalese Nima Rinji Sherpa hat als bisher jüngster Bergsteiger alle 14 Achttausender der Welt bestiegen und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der junge Bergsteiger wurde am Montag bei seiner Rückkehr in Kathmandu von seiner Familie und Unterstützern als Held gefeiert. Er hatte den Gipfel des 8027 Meter hohen Shisha Pangma in Tibet am 9. Oktober erklommen und damit sein Ziel erreicht, auf den Gipfeln der 14 höchsten Berge der Welt zu stehen.