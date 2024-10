Deutscher Buchpreis vergeben: An diese Schriftstellerin ging der mit 25.000 Euro dotierte Preis

Frankfurt am Main – Die Autorin Martina Hefter erhält für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis 2024. Das wurde am Montagabend bei einem Festakt am Vorabend der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse im Frankfurter Römer bekanntgegeben werden.