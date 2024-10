Fahndung läuft: Häftling aus Forensisch-Therapeutischen Zentrum geflohen

Die Wiener Polizei hat am Montag eine Sofortfahndung eingeleitet, nachdem mittags ein Häftling eines Forensisch-Therapeutischen Zentrums geflohen war. Es wird um Mithilfe der Bevölkerung gebeten.

Wien – Aus dem Forensisch-Therapeutischen Zentrum am Mittersteig in Wien-Margareten ist am Montag zu Mittag ein Häftling entflohen. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief negativ, wie es gegenüber der APA hieß. Nach dem Mann wurde weiterhin intensiv gesucht.