Jugendliche auf Moped prallten in Fulmpes mit mehreren Fahrzeugen zusammen

Fulpmes – Ein 16-Jähriger war am Montag gegen 16.45 Uhr mit seinem gleichaltrigen Begleiter auf einem Moped im Gemeindegebiet von Fulpmes unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Lenker in einer Kreuzung auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein im Schritttempo entgegenkommendes Fahrzeug.