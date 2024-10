Vorwürfe sexueller Übergriffe und Vergewaltigung: Sechs Klagen gegen Sean Combs eingereicht

Los Angeles – Gegen den bereits wegen zahlreicher Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rapper Sean „Diddy“ Combs (54) sind weitere Klagen eingegangen. Eine Anwaltskanzlei in Houston im US-Bundesstaat Texas, die vor rund zwei Wochen mitgeteilt hatte, 120 Menschen mit Vorwürfen gegen den Rapper zu vertreten, reichte in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge sechs Klagen ein. Die sechs anonymen Kläger – darunter demnach auch einer, der zum angeblichen Tatzeitpunkt minderjährig war – werfen Combs unter anderem Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vor.

Combs gehörte mit Hits wie „I'll Be Missing You" oder „Bad Boy For Life" in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Im Laufe seiner Karriere nutzte er unter anderem die Pseudonyme „Puff Daddy", „P. Diddy" und „Diddy". Seit rund zwei Wochen sitzt er in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Combs plädierte auf nicht schuldig. Zudem gibt es bereits mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs.