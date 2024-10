Ehemaliger Eishockey-Profi tot: Polizei ermittelt wegen Mordes

Janne Puhakka ist tot. Der ehemalige finnische Eishockeyprofi wurde am Sonntag tot in seinem Haus in Espoo gefunden. Offenbar wurde der 29-Jährige erschossen. Dringend tatverdächtig soll sein 66-jähriger Lebensgefährte sein, berichten lokale Medien. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.