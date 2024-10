Knapp 1600 tote Tiere auf Tirols Straßen: Klimawandel erhöht Unfallrisiko für Pendler

Jetzt im Herbst steigt wieder die Gefahr von Wildunfällen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Tiroler Landesjägermeister mahnen Autofahrer zu besonderer Vorsicht.

Innsbruck, Wien – Der Klimawandel und die sich dadurch verändernden Lebensräume hinterlassen auch auf den Straßen ihre Spuren. Auch, weil sich dadurch die Zahl der Wildunfälle erhöht und die Gefahren für Autofahrer mehr werden. In den vergangenen 16 Jahren ist die Zahl der in Österreich im Verkehr getöteten Rehe um 7 Prozent gestiegen Bei Rotwild gibt es ein Plus von 3 Prozent. Ein Kollision mit einem wuchtigen Reh birgt auch ein höheres Verletzungsrisiko, warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Dienstag bei einem Pressgespräch.

Tirol kommt relativ glimpflich davon

Pro Jahr ereignen sich in Österreich rund 73.000 Wildunfälle, 1.600 davon in Tirol. Im Schnitt ereignen sich 15 Wildunfälle mit Personenschäden in Tirol bei denen 17 Personen verletzt werden. Keine Person wurde in den vergangenen fünf Jahren aufgrund eines Wildunfalls in Tirol getötet. Die Wildunfall-Statistik führt österreichweit Niederösterreich mit 40,8 Prozent an. Tirol rangiert auf Platz 7 mit „nur“ 2,3 Prozent.

Laut Statistik tragen sich besonders in Niederösterreich und im südlichen Burgenland Wildwechsel-Unfälle zu. © APA

Überschneidung von Äsung und Rushhour

73.000 Wildunfälle jährlich sind acht Wildunfälle pro Stunde, weiß Christian Schimanofsky, Direktor des KFV, in den meisten Fällen kollidieren die Kraftfahrzeuge mit einem Reh (55%) oder mit einem Hasen (26%). „Bei uns in Tirol ist es im Herbst und im Frühjahr oft auf den Bergen weiß und im Tal grün“, sagt Tirols Landesjägermeister Anton Larcher. „Gerade in Dämmerungszeiten in der Früh und am Abend macht sich das Wild auf und sucht seine Äsungsflächen auf.“

Tirols Landesjägermeister Anton Larcher mahnt Autofahrer zur Vorsicht, besonders in der Dämmerung. © Axel Springer

Wenn sich durch den Klimawandel die Äsungszeiten so verschieben, dass sie sich mit der Rushhour der Pendler überschneiden, herrscht laut Larcher erhöhtes Unfallrisiko. Hinzu kommen noch die Brunftzeiten beim Reh von Juli bis August und beim Rotwild von September bis Mitte Oktober, während derer sich „die tierischen Herren der Schöpfung unzurechnungsfähig verhalten“, erklärt er.

Der Klimawandel lässt zudem die Baumgrenze weiter nach oben wandern. Das schränkt den Lebensraum „ober Holz“ zusätzlich ein, weil auch die Äsungsflächen immer stärker zuwuchern. „Wenn unsere Bauern die Almen nicht freihalten würden, wäre das für das Wild eine Katastrophe“, meint Larcher. Würden Reh, Gams & Co. von den Almflächen ausgesperrt, würde dies zu stärkerem Verbiss u.a. im Schutzwald führen. „Mit ein Grund, warum wir im Winter die Wildfütterungen betreiben.“

Beim Reh sind die Brunftzeiten von Juli bis August und beim Rotwild von September bis Mitte Oktober. © www.imago-images.de