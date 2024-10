Schwimmende Inseln statt Bojenkette am Hechtsee: Wofür die Maßnahme gut ist

Jungfische können sich verstecken, Wasservögel brüten und Insekten finden Futter: Die neuen Schwimminseln am Nordufer sind nicht nur schön, sondern auch ökologisch eine Bereicherung für den See oberhalb von Kufstein.

Kufstein – Allen, die in den vergangenen Tagen die wunderschönen Herbstfarben bei einem Spaziergang am Hechtsee genossen haben, sind sie schon ins Auge gestochen: Die schwimmenden Pflanzen-Inseln am nördlichen Ufer, wo sich auch die riesigen Karpfen gerne tummeln. War dort bisher eine Bojenkette gespannt, um das Fischschongebiet im Bereich des Hechtseeabflusses abzugrenzen, hat man sich nun für diese neue Maßnahme entschieden. „Die Bojenketten waren in die Jahre gekommen und beschädigt und mussten erneuert werden. Da wurde die Möglichkeit gleich genutzt um eine neue, ökologische Variante umzusetzen“, heißt es vonseiten der Stadt Kufstein auf TT-Nachfrage.