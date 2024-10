Sanierung beantragt: Modedesignerin Lena Hoschek in die Insolvenz geschlittert

Das Sanierungsverfahren wurde am Dienstag beantragt. Die zwei Geschäfte mit ihren 60 Beschäftigten sollen jedoch „uneingeschränkt“ weiterlaufen.

Wien – Die namhafte Wiener Modedesignerin Lena Hoschek ist in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen habe am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, gab eine Sprecherin via Aussendung bekannt. Eine Fortführung des Betriebes, für den 60 Beschäftigte tätig sind, ist geplant. Hoschek betreibt zwei Standorte. Die Gläubigerinnen und Gläubiger bekommen maximal 20 Prozent ihrer Forderungen.

Drastisch veränderte Rahmenbedingungen wie die Corona-Pandemie, anhaltende Lieferschwierigkeiten und -verzögerungen hätten den Schritt des österreichischen Traditionsunternehmens Lena Hoschek GmbH zum Handelsgericht Wien notwendig gemacht. „Das klare Ziel ist die Fortführung des Unternehmens“, so die Unternehmenssprecherin.

Dieser Schritt sei notwendig geworden, um die langfristige Zukunft des Unternehmens zu sichern. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvolle Unternehmerin ein Sanierungsverfahren beantragen muss“, teilte Lena Hoschek via Aussendung mit. „In erster Linie geht es darum, die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern.“

Hoschek will laut Eigenangaben „alles unternehmen, um die Lena Hoschek GmbH zu sanieren, um das Unternehmen wieder auf stabile Beine zu stellen und unsere Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen“.

Lieferschwierigkeiten und Covid-Altlasten

Die Gründe für den Antrag beruhen den Angaben zufolge auf mehreren Faktoren: Anhaltende Lieferschwierigkeiten hätten das operative Geschäft in den letzten Monaten stark beeinträchtigt. Hinzugekommen seien Belastungen durch notwendige Vorauszahlungen, die Verschlechterung der Finanzierungskonditionen und Altlasten aus der Coronapandemie, die das Unternehmen weiterhin beschäftigten.

Die Lena Hoschek GmbH habe „ein umfassendes Sanierungskonzept für die Fortführung des Unternehmens" erarbeitet. Wir sind optimistisch, dass wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um das Unternehmen zu stabilisieren und langfristig erfolgreich weiterzuführen" Ziel sei es unter anderem, die bisherigen Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, um das Unternehmen „wieder auf Wachstumskurs zu bringen und gestärkt aus diesem Prozess hervorzugehe“, betonte Hoschek. Ein zentraler Bestandteil des Sanierungsplans sei die uneingeschränkte Fortführung des Geschäftsbetriebs. Bis zum Jahr 2023 habe ihr Unternehmen ein kontinuierliches Umsatzwachstum verzeichnet.