Wässrige Augen beim 75-Jahr-Jubiläum des FC Zirl: „Ein sehr bewegender Moment“

Zirl – Fußball-Landesligist FC Zirl verschreibt sich aktuell ganz der Philosophie, auf die eigene Jugend zu setzen. Zuletzt beim 2:0-Erfolg über Matrei tauchten in der Startelf acht Eigenbauspieler auf. Es war der zweite Saisonsieg binnen weniger Tage. Schließlich hatten die Oberländer zuvor im Nachtrag gegen die Reichenau Juniors (2:1) den ersten Saisonsieg gefeiert. „Vielleicht schaffen wir jetzt ja den Hattrick“, hofft Obmann Gerhard Gstettner am Dienstag im nächsten Nachtrag (in Reutte) auf den dritten Streich. Auf die Siegerstraße musste man zuletzt auch ohne verletzte Routiniers wie Patrick Kapferer oder Torhüter David Stöckl einbiegen.