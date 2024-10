Von „ansichtssache“ bis „Herzblatt Taxi“: Das läuft 2025 neu im ORF

Neue Nachrichtenformate sowie mehr Dokus und Reportagen, zwei neue Datingformate und 50 Prozent mehr Serien. Was 2025 vom ORF-Programm zu erwarten ist.

Wien – Am Dienstag wurde das ORF-Programm für das Jahr 2025 von Generaldirektor Roland Weißmann präsentiert. Was gibt es Neues, was bleibt beim Alten? Ein Überblick.